Google viert vandaag de honderdste verjaardag van jazzmuzikant Toots Thielemans. Ter ere van de wereldbekende Brusselaar, overleden in 2016, werd het vertrouwde Google-logo voor een dag vervangen door een kleurrijke doodle die de artiest afbeeldt met zijn geliefde harmonica.

'Ik vind het een hele eer dat mijn echtgenoot Toots op de dag van zijn honderdste verjaardag de volle aandacht krijgt', zo reageert Huguette Thielemans, de weduwe van Toots. 'Fantastisch ook dat de doodle in zoveel landen gezien zal worden, daaruit blijkt dat zijn persoonlijkheid, muziek en nalatenschap internationaal nog steeds geliefd en gekend is en gewaardeerd wordt.'

De doodle is vandaag te zien op de homepagina van Google in België, Luxembourg, Nederland, Zweden, Griekenland, Brazilië en de Verenigde Staten.

