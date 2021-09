Google gaat details en context toevoegen bij onderwerpen en bronnen van zijn zoekmachineresultaten. Met die stap wil de internetgigant gebruikers helpen meer kennis te krijgen over de oorsprong van digitale informatie. Ook wil het bedrijf voorkomen dat misinformatie wordt verspreid.

Google zal in eigen woorden beschrijvingen over websites toevoegen. Ook zal het beoordelingen van sites van anderen toetsen, net als informatie die van derden komt, meldt het concern tijdens zijn Search On-event. De details zullen te vinden zijn in de bestaande 'about this result'. Dat is een functie die vooralsnog alleen voor Engelstalige gebruikers in de VS toegankelijk, is door op de drie puntjes naast de zoekopdracht te klikken.

Gezaghebbend en feitelijk

Google, dat miljarden zoekopdrachten per dag verwerkt, zocht naar manieren om online onwaarheden te bestrijden. Vooral in een tijd waarin covid-19, gepolariseerde Amerikaanse politiek en desinformatiecampagnes de publieke opinie beïnvloeden.

Het Google-algoritme geeft al voorrang aan websites die bekend staan als gezaghebbend en feitelijk. De afgelopen maanden voerde het bedrijf zijn inspanningen op om gebruikers meer informatie te geven over de context van de resultaten die ze te zien krijgen. Het bedrijf lanceerde het paneel 'about this result' in juli. Of de dienst ook in België of andere landen beschikbaar komt, is nog niet bekend. Google zei eerder eerst feedback van gebruikers af te wachten voordat het de dienst gaat uitbreiden.

