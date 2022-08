Google maakt zijn vernieuwde Gmail-interface beschikbaar voor alle gebruikers. Met de wijzigingen kan je onder meer eenvoudig schakelen tussen Chat en Spaces. Ook wordt het makkelijker om vanuit Gmail videogesprekken te voeren via Google Meet.

De vernieuwde interface, gebaseerd op Googles Material Design 3, was al langer beschikbaar voor sommige zakelijke gebruikers. De komende weken wordt de interface voor iedereen ingevoerd. In een blogpost licht productmanager Neena Kamath de wijzigingen toe. Vooral nieuw is dat Mail, Chat, Spaces en Meet voortaan in één oogopslag zichtbaar zijn.

Vlotter schakelen

Verder kunnen gebruikers via de Snelle instellingen aangeven welke apps zij nog aan de linkerzijde van hun scherm willen tonen, om zo vlotter tussen de verschillende toepassingen te kunnen schakelen.

De nieuwe geïntegreerde weergave wordt uitgerold voor alle Gmail-gebruikers die Chat hebben geactiveerd. Het is overigens prima mogelijk om de 'oude' interface te behouden.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

