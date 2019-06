Google houdt in de Maps-kaartenapp voortaan ook de realtime vertraging van het busverkeer bij in een 200-tal steden. In België gaat het om Antwerpen, Gent en Brussel.

Wie met de wagen een route uitstippelt in een navigatie-app als Google Maps is het al lang gewend dat de routebepaling ook de realtime verkeerssituatie mee in rekening neemt. Anders is dat voor openbaar vervoer. Daar wil Google verandering in brengen. Het bedrijf integreert in Google Maps voortaan ook de 'live' vertraging van openbaar busvervoer en start daarmee in 200 steden wereldwijd.

In België gaat het om Antwerpen, Gent en Brussel, zo bevestigt Google-woordvoerder Michiel Sallaets aan Data News. "De uitrol is donderdag gestart, zowel voor Android- als iOS-toestellen", klinkt het. Via Google Maps kan je dan bij het uitstippelen van je route zien of je bus later zal arriveren en hoe groot de totale vertraging is. Je kan ook op de kaart zien waar de vertraging zich precies bevindt, zodat je hier eventueel ook rekening kan mee houden bij het bepalen van je ideale reisroute.

Machine learning

Om deze informatie te kunnen tonen, doet Google beroep op machine learning. Om te beginnen wordt de verkeersinformatie verzameld die afkomstig is uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld de geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens van gebruikers die hun locatie delen, recente en oudere realtime verkeersdata, en bijdragen van gebruikers. "Maar we houden ook rekening met informatie over hoe bussen op verschillende plaatsen in de wereld navigeren: denk bijvoorbeeld aan de acceleratiesnelheid, hoeveel stops er op een rit zijn of hoeveel speciale busstroken er zijn", legt Sallaets uit.