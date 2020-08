In een aanvraag bij de Amerikaanse telecomregulator FCC vraagt Google toestemming om spectrum te gebruiken voor mogelijk nieuwe mobiele breedbanddiensten.

Het document kon worden ingekeken door Business Insider en stelt dat Google draadloze breedbandtesten in het 6GHz spectrum wil uitvoeren. Het vraagt toestemming om dat in 17 staten van de VS te kunnen testen.

Het gaat om experimenten, al zijn technische details niet beschikbaar omdat het document is bewerkt om commerciële en concurrentiële redenen. Maar algemeen wordt verwacht dat het gaat om technologie om draadloos internet mogelijk te maken. Wel belooft Google geen schadelijke storing te veroorzaken voor andere gebruikers.

De FCC maakte recent nog spectrum vrij in de VS in het 6GHz spectrum dat kan worden gebruikt voor 5G, verbindingen tussen voertuigen of IoT. Op zich is 6GHz niet meteen geschikt om internet over lange afstanden te dragen, maar kan het wel hogere snelheden aan.

