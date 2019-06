De nationale veiligheid kan in gevaar komen als de Verenigde Staten de ingrijpende uitvoerbeperkingen op het Chinese Huawei doorzetten. Dat zou het Amerikaanse techbedrijf Google aan de regering-Trump hebben laten weten, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen.

Door een ban zou Google zijn Android-besturingssysteem niet meer kunnen updaten op smartphones van Huawei. Het zou de Chinezen ook uitnodigen om met een eigen besturingssysteem te komen. Volgens Google zou vergelijkbare Chinese software vatbaarder zijn voor hacks. Huawei zelf heeft al aangegeven "zeer snel" met een eigen besturingssysteem te kunnen komen. Google probeert op zijn beurt zaken te blijven doen met Huawei.

De techreus zou er in Washington op aandringen om vrijstelling te krijgen van de Huawei-ban. Deze werd door de VS ingesteld nadat handelsbesprekingen tussen de VS en China waren vastgelopen. Meerdere techbedrijven zeiden eerder al de gevolgen te vrezen van de maatregelen tegen het Chinese technologieconcern.