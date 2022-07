Google Pay verdwijnt. De app wordt omgedoopt tot Google Wallet, nu die nieuwe app wereldwijd wordt uitgerold.

Met Google Wallet kan je bankkaarten, klantenkaarten, tickets en andere gegevens zoals vaccinatiestatus bewaren. Die functionaliteiten worden nu toegevoegd aan de bestaande Google Pay-app, die je in ons land al kon gebruiken om bijvoorbeeld contactloos te betalen bij deelnemende winkels en openbare diensten.

Van Android Pay naar Google Wallet

Google Wallet is momenteel de laatste stap in een voor Google herkenbaar patroon van app-variaties. In 2018 combineerde de techgigant de toenmalige Google Wallet en Android Pay tot Google Pay, waarmee je in de VS al tickets en klantenkaarten kon beheren. Twee jaar geleden kreeg Google Pay dan een upgrade met allerlei betalingsdiensten. En nu wordt alles dus opnieuw hernoemd, en moet Wallet de app worden voor al je (betaal-)kaarten.

De roll-out gebeurt in 39 landen, op Android smartphones en smart watches. In ons land gaat het dus om een update en naamsverandering van de bestaande Google Pay app (in de VS blijven beide apps om onduidelijke reden apart bestaan). Bedoeling is om Google Wallet nog meer te integreren met andere Google-diensten, zoals Google Maps, zo lezen we in het persbericht. Je zou dan bijvoorbeeld je route in Maps kunnen uitstippelen en meteen een relevant tramticket kunnen kopen.

