Google Play, de appwinkel voor toestellen die draaien op het besturingssysteem Android, weert Truth Social, het socialemediaplatform dat mede door gewezen president Donald Trump is opgericht. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De appwinkel wil Truth Social niet verdelen, omdat op het netwerk gewelddadige bedreigingen en andere content staan, die niet stroken met de normen van Google, luidt het. De technologiereus zegt Truth Social op 19 augustus te hebben verwittigd over de overtredingen en hoe die moeten worden verholpen. Een van de voorwaarden zijn efficiënte systemen om door gebruikers gemaakte content te modereren, aldus een Google-woordvoerder, geciteerd door Amerikaanse media.

Volgens de 'Trump Media and Technology Group' is Truth Social een familievriendelijke en levendige gemeenschap, die 'steeds in goed vertrouwen heeft samengewerkt met Google om te verzekeren dat de Truth Social Android App voldoet aan het beleid van Google zonder afbreuk te doen aan onze belofte om een veilige haven voor vrije meningsuiting te zijn', zegt het bedrijf in een verklaring, geciteerd door het financieel nieuwsagentschap Bloomberg. 'Wij vinden dat alle Amerikanen toegang zouden moeten hebben tot Truth Social, ongeacht welke toestellen ze gebruiken.'

Het socialemediaplatform is eigendom van het bedrijf dat Trump heeft opgericht in februari 2021. Hij was immers verbannen van Twitter en geschorst op Facebook en Instagram, na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De applicatie let erop om sommige mogelijk schokkende content zoals seksuele beelden te weren, maar gewelddadige uitspraken zoals oproepen tot een burgeroorlog om de eer van Trump te verdedigen, vinden er wel een plaats. Truth Social staat wel nog in de App Store van Apple.

