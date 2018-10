Google-werkneemsters op straat tegen seksueel wangedrag

De rechtstreekse aanleiding voor de zogenaamde walkout is het verhaal uit de New York Times vorige week. Daaruit bleek dat ex-topman Andy Rubin, de man achter Android, zich schuldig had gemaakt aan seksueel wangedrag tegenover een vrouwelijke collega. Google achtte de beschuldiging geloofwaardig genoeg om de man aan de deur te zetten, maar deed dat zonder de feiten te benoemen en met een afscheidsbonus van maar liefst 90 miljoen dollar. Rubin zelf ontkent de grootorde van dat bedrag, Google niet.

Buzzfeed, dat met vier medewerksters van Google sprak, schrijft dat er na het verhaal oproepen kwamen op het interne forum van het bedrijf. Een post over een walkout op donderdag werd afgelopen weekend opvallend populair en intussen zouden zeker tweehonderd vrouwen, allen ontwikkelaars, deelnemen.

"Ik ben woedend," zegt een anonieme werkneemster aan Buzzfeed. "Het voelt aan als een patroon dat machtige mannen die bij Google wegraken met verschrikkelijk gedrag naar vrouwen toe. En als ze er niet mee wegraken, dan krijgen ze een tik op de vingers of worden ze weggestuurd met een gouden parachute, zoals Andy Rubin. Dit bedrijf wordt voornamelijk door mannen geleid, die beslissen over welke gevolgen er al dan niet aan worden gegeven."

Buzzfeed merkt op dat het lang niet het eerste incident is tussen Google en haar werknemers. Zo was er het afgelopen jaar flink wat intern protest tegen het feit dat Google meewerkt aan technologie voor oorlogsdrones van het Pentagon, een contract dat door het protest niet zal worden verlengd, en tegen het uitbrengen van een gecensureerde zoekmachine voor China - een project dat wel doorgaat.

Het protest zelf gaat lang niet alleen over de manier waarop het bedrijf met Andy Rubin omgaat. Zo had ook medeoprichter Sergei Brin een buitenechtelijke relatie met een werkneemster, kreeg senior vicepresident voor corporate development David Drumond een buitenechtelijk kind met een jonge medewerkster en dan is er nog het verhaal van Richard DeVaul, hoofd van Google X. Hij zou volgens de New York Times seksuele avances hebben gemaakt op iemand die kwam sollicieteren. Toen zij daar bij een latere ontmoeting niet op inging, kreeg ze nadien te horen dat ze niet geselecteerd was voor de job.