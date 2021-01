Een groep werknemers van Google in de Verenigde Staten heeft een vakbond opgericht, zo kondigen ze vandaag aan. Het gaat om een van de eerste vakbonden binnen Silicon Valley.

De vakbond zal zich niet alleen bezighouden met kwesties zoals het loon of de arbeidsvoorwaarden, maar ook met ethische problemen, aldus de oprichters. Door zich te groeperen, hoopt men in de eerste plaats druk te zetten op de directie om veranderingen af te dwingen. Zowat 226 personeelsleden en ingenieurs werkzaam bij de technologiegigant lieten al verstaan dat ze zich willen aansluiten. De vakbond werd 'Alphabet Workers Union' gedoopt.

Bij Alphabet, het moederbedrijf van Google, werken wereldwijd 130.000 mensen. Een vakbond binnen de technologiesector is redelijk zeldzaam. Het gaat immers vaak om goedbetaalde jobs tegen aantrekkelijke voorwaarden. Maar de jongste jaren liepen de spanningen bij Google op. Zo was er al protest over de manier waarop het bedrijf seksuele intimidatie aanpakte of over de samenwerking met de Amerikaanse regering rond bijvoorbeeld het grensbeleid. Recentelijk was er nog het ontslag van een Afro-Amerikaanse onderzoekster, dat intern tot heel wat verontwaardiging leidde.

