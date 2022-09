Een groep werknemers van Google wil dat het Amerikaanse techbedrijf zijn samenwerking rondom kunstmatige intelligentie met Israël stopzet. Zij dreigen met demonstraties.

Het gaat specifiek om Project Nimbus, een cloudcomputingcontract van 1,2 miljard dollar met de Israëlische regering en het Israëlische leger. Als onderdeel van dit contract leveren zowel Google als Amazon AI- en cloud. Het contract loopt sinds juli 2021 en kent een looptijd van zeven jaar. Het is onduidelijk hoe de AI wordt ingezet. Vermoedt wordt echter dat de technologie gebruikt wordt om gezichten, gezichtskenmerken en emoties in kaart te brengen.

Ruim 800 handtekeningen

Een groep Google-medewerkers keert zich nu tegen dit contract. Een petitie tegen de samenwerking is door ruim 800 werknemers van de techgigant ondertekend. 'Google beweert dat cloudtechnologie neutraal is, maar technologie is krachtig, en het geven van die macht aan een leger dat moordt zonder gevolgen is geen neutrale daad', zegt Gabriel Schubiner, een werknemer van Google, tegen Bloomberg.

'Gezien de geschiedenis van apartheid en geweld door Israël, ben ik geschokt door het vooruitzicht van wat mijn werk als AI-onderzoeker voor dit bedrijf zou kunnen mogelijk maken.'

De werknemers zoeken nu de media op met hun zorgen, aangezien Google intern niet zou willen luisteren. Zij willen op 8 september in New York, de San Francisco Bay Area en Seattle demonstreren, blijkt uit een verklaring van de Alphabet Workers Union. Deze vakbond vertegenwoordigt enkele van de betrokken werknemers.

Vertrek van Ariel Koren

De petitie volgt op het vertrek van Ariel Koren eerder deze week. Deze Google-medewerker uitte naar eigen zeggen kritiek op de samenwerking tussen Google en de Israëlische overheid. Koren stelt dat het bedrijf haar daarom overplaatste naar het buitenland, waarmee zij effectief zou zijn gedwongen haar baan op te zeggen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Het gaat specifiek om Project Nimbus, een cloudcomputingcontract van 1,2 miljard dollar met de Israëlische regering en het Israëlische leger. Als onderdeel van dit contract leveren zowel Google als Amazon AI- en cloud. Het contract loopt sinds juli 2021 en kent een looptijd van zeven jaar. Het is onduidelijk hoe de AI wordt ingezet. Vermoedt wordt echter dat de technologie gebruikt wordt om gezichten, gezichtskenmerken en emoties in kaart te brengen.Een groep Google-medewerkers keert zich nu tegen dit contract. Een petitie tegen de samenwerking is door ruim 800 werknemers van de techgigant ondertekend. 'Google beweert dat cloudtechnologie neutraal is, maar technologie is krachtig, en het geven van die macht aan een leger dat moordt zonder gevolgen is geen neutrale daad', zegt Gabriel Schubiner, een werknemer van Google, tegen Bloomberg.'Gezien de geschiedenis van apartheid en geweld door Israël, ben ik geschokt door het vooruitzicht van wat mijn werk als AI-onderzoeker voor dit bedrijf zou kunnen mogelijk maken.'De werknemers zoeken nu de media op met hun zorgen, aangezien Google intern niet zou willen luisteren. Zij willen op 8 september in New York, de San Francisco Bay Area en Seattle demonstreren, blijkt uit een verklaring van de Alphabet Workers Union. Deze vakbond vertegenwoordigt enkele van de betrokken werknemers.De petitie volgt op het vertrek van Ariel Koren eerder deze week. Deze Google-medewerker uitte naar eigen zeggen kritiek op de samenwerking tussen Google en de Israëlische overheid. Koren stelt dat het bedrijf haar daarom overplaatste naar het buitenland, waarmee zij effectief zou zijn gedwongen haar baan op te zeggen.In samenwerking met Dutch IT-Channel.