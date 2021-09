Google wil zijn eigen chips ontwerpen, gebaseerd op Arm-modellen, voor toekomstige laptops en tablets.

De toestellen moeten al in 2023 uitkomen, schrijft de krant Nikkei Asia. Met de stap om eigen processoren voor zijn Chromebooks te ontwikkelen, stapt Google mee in een bredere trend. Apple lanceerde eind vorig jaar notebooks op basis van een eigen processor, de Silicon M1. Al is Google ook al even bezig met het werken aan eigen chips. Eerder gaf de techgigant al aan dat hij voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro smartphones eigen system-on-chips zou ontwerpen, genaamd Tensor. Dat is gebouwd uit CPU's en GPU-ontwerpen van derde partijen, die Google via licentie van derde partijen overneemt en aanvult met functies die komen uit het eigen AI-departement.

Ook de chips voor de Chromebooks zouden gebaseerd zijn op bestaande ontwerpen, specifiek van chipontwikkelaar Arm. Ook die worden waarschijnlijk uitgebreid met eigen AI-functies die de hardware sneller moet maken voor specifieke taken.

