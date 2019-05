Google werkt aan een automatische vertaler die spraak naar spraak vertaalt, en dus alleen met geluid werkt.

De licht retro sci-fi klinkende Translatotron is een onderzoeksproject van Google, dat gesproken zinnen van de ene taal omzet in spraak in een andere taal. Opvallend daarbij is dat die gesproken zinnen niet eerst in tekst worden omgezet, zoals dat tot nu toe met zowat alle automatische vertalers het geval is. De Translatotron baseert zich alleen op geluid. Op die manier moet de toon van de spreker beter bewaard blijven.

Het gaat voorlopig om een experiment van Google-onderzoekers. Het overslaan van de traditionele stappen - spraak naar tekst, tekst vertalen in een andere taal, en tekst naar spraak - moet de kans op fouten verkleinen, en ook dichter aansluiten bij de manier waarop wij zelf in ons hoofd vertalen. De meeste meertalige Belgen gaan bijvoorbeeld niet eerst een Nederlandse of Franse zin neerschrijven en op papier vertalen om te weten wat er gezegd wordt.

De Translatotron werkt daarom met spectrogrammen, een analyse van de audiofrequenties van een gesproken zin. Het algoritme moet rechtstreeks de spectrogrammen van de ene taal omzetten naar spectrogrammen in een andere taal. De techniek is, zo zeggen de onderzoekers zelf, nog niet zo accuraat als bestaande machinevertalingen voor tekst. Al hebben die laatste ook enkele jaren extra tijd gehad om 'ervaring' op te doen.