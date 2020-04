Google zou werken aan een concurrent voor TikTok. Die komt als functie in de YouTube-app.

Shots, zoals de toekomstige dienst zou heten, wordt momenteel ontwikkeld en zou eind dit jaar beschikbaar zijn. Dat schrijft The Information basis van twee bronnen. YouTube zelf geeft geen commentaar op het gerucht.

Dat Google via YouTube aan zo'n concurrent werkt is niet verwonderlijk. TikTok was vorig jaar de meest gedownloade app en is bijzonder populair bij jongeren. Het focust zich vooral op het maken, uploaden en bekijken van korte video's.

Voor zover bekend zou Shots niet als aparte app maar als functie in YouTube beschikbaar worden. Daarbij zou ook alle muziek die Google onder licentie heeft (vrijwel alle grote muzieklabels) kunnen gebruikt worden bij de video's.

Of zo'n nagemaakte TikTok succes heeft is koffiedik kijken. Soms slaagt een groot technologiebedrijf er in om met succes een eigen kopie van een populaire app te maken, soms blijft dat succes uit. Zo probeerde Google enkele jaren geleden al Facebook te kopiëren met haar eigen sociaal netwerk Google+, maar zonder veel succes. Facebookdochter Instagram daarentegen wist wel de populaire verhalen-functie van Snapchat te kopiëren en werd zo nog populairder.

