De 'privacy sandbox' die al langer op Chrome bestaat, gaat in de komende jaren ook op Android mogelijk worden. Daardoor moet tracking over apps heen moeilijker worden.

Google gaat in navolging van Apple een nieuw systeem voor gerichte advertenties bouwen voor apparaten die op zijn besturingssysteem Android draaien. Dat moet het delen van gegevens met derde partijen en tussen apps onderling beperken.

'Ons doel met dit nieuwe systeem is om effectieve reclame-oplossingen te ontwikkelen die de privacy verbeteren en waarbij gebruikers weten dat hun gegevens veilig zijn', aldus het bedrijf op zijn blog. Google geeft aan dat de ontwikkeling van het systeem enkele jaren zal duren.

Google en Apple hebben de afgelopen jaren te maken gehad met druk van regelgevers en met nieuwe wetten om gebruikers meer controle te geven over de gegevens die apps verzamelen. De meeste smartphones maken gebruik van een van de besturingssystemen van die bedrijven. Apple is wat sneller geweest met het inbouwen van extra privacy, met hun App Tracking Transparency Framework, dat vorig jaar gelanceerd werd. Dat vereist dat alle apps toestemming vragen voordat ze over apps en websites heen gebruikers mogen tracken. Google beweert zelf dat hun systeem verfijnder zal zijn.

