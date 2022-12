De techgigant zegt aan een techniek te werken die het handschrift op doktersbriefjes automatisch kan herkennen om er zo de diagnoses en voorgeschreven medicijnen uit te halen.

Doktershandschrift staat gekend om zijn onleesbaarheid, maar Google lijkt dat vooral als een uitdaging te zien. Met een nieuwe technologie wil het bedrijf doktersbriefjes nu automatisch gaan ontcijferen. Dat vertelde Google tijdens een keynote op de conferentie Google for India.

In een demonstratie wist een AI daar een drietal medicijnen uit een voorschrift te halen. Het gaat, zo zegt Google, nog om technologie die in volle ontwikkeling is. Hoe ze werkt, zegt het bedrijf er ook niet bij, maar vermoedelijk maakt het gebruik van het feit dat medische termen en merknamen van medicijnen een vrij klein onderdeel vormen van de woordenschat in een taal. Een AI zou dus patronen kunnen zoeken die het afcheckt tegenover een bestaande woordenlijst.

Google biedt al langer handschriftherkenning aan via zijn Lens-app, die vooral werkt voor 'leesbaar' handschrift. Deze technologie lijkt echter met een andere app te gebeuren.

