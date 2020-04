Google is van plan om voor haar toekomstige Pixel smartphones en op termijn ook Chromebooks zelf chips te ontwikkelen. Zo wordt het bedrijf minder afhankelijk van Qualcomm.

Volgens bronnen van Axios heeft het bedrijf aanzienlijke vooruitgang gemaakt om haar eigen processor te ontwikkelen. Het gaat om een SoC (system on a chip), een geïntegreerde schakeling die een processor combineert met andere onderdelen. Die zou volgend jaar al klaar kunnen zijn.

Google zou volgens Axios samenwerken met Samsung. Het Koreaanse bedrijf maakt al langer haar eigen chips en biedt designondersteuning en productie onder de codenaam 'Whitechapel'. Concreet zou het gaat om een 8 core ARM chip op een 5 nanometer proces.

De chip in kwestie zou daarbij geoptimaliseerd zijn voor Google's paradepaardjes zoals machine learningen Google Assistant.

In eerste instantie gaat het om een chip voor Google's eigen smartphones, de Pixel-reeks. Maar varianten op de chip/SoC zouden ook in Chromebooks kunnen opduiken.

Qualcomm

Dat Google haar eigen chips maakt is vooral een signaal dat het bedrijf minder afhankelijk wil zijn van Qualcomm. Vandaag maken Samsung, Apple en Huawei hun eigen chips maar de rest van de smartphonemarkt klopt aan bij Qualcomm. Dat wil zeggen dat ze afhankelijk zijn van Qualcomm voor bepaalde innovaties. Wil een bedrijf als Google extra inzetten op bepaalde functionaliteiten of nieuwe vormen van toestellen op de markt brengen, dan is het daarvoor deels afhankelijk van de chipfabrikant.

Google maakt al langer eigen chips, zoals een SoC voor de cameracomponent van de Pixel, en haar Titan M securitymodule, een chip die het bootproces en cryptografische sleutels bewaart. Maar het bouwen van een (hoofd)processor, het onderdeel dat de volledige smartphone aanstuurt en grotendeels bepaalt hoe goed een toestel is, is een stuk complexer.

Tegelijk is de keuze ook geen volledig afscheid van Qualcomm, zo blijven de Pixel-toestellen waarschijnlijk modems van Qualcomm gebruiken. Maar het geeft Google wel meer flexibiliteit en minder afhankelijkheid van een zeer aanwezige speler in het mobiele landschap.

Volgens bronnen van Axios heeft het bedrijf aanzienlijke vooruitgang gemaakt om haar eigen processor te ontwikkelen. Het gaat om een SoC (system on a chip), een geïntegreerde schakeling die een processor combineert met andere onderdelen. Die zou volgend jaar al klaar kunnen zijn.Google zou volgens Axios samenwerken met Samsung. Het Koreaanse bedrijf maakt al langer haar eigen chips en biedt designondersteuning en productie onder de codenaam 'Whitechapel'. Concreet zou het gaat om een 8 core ARM chip op een 5 nanometer proces.De chip in kwestie zou daarbij geoptimaliseerd zijn voor Google's paradepaardjes zoals machine learningen Google Assistant.In eerste instantie gaat het om een chip voor Google's eigen smartphones, de Pixel-reeks. Maar varianten op de chip/SoC zouden ook in Chromebooks kunnen opduiken.Dat Google haar eigen chips maakt is vooral een signaal dat het bedrijf minder afhankelijk wil zijn van Qualcomm. Vandaag maken Samsung, Apple en Huawei hun eigen chips maar de rest van de smartphonemarkt klopt aan bij Qualcomm. Dat wil zeggen dat ze afhankelijk zijn van Qualcomm voor bepaalde innovaties. Wil een bedrijf als Google extra inzetten op bepaalde functionaliteiten of nieuwe vormen van toestellen op de markt brengen, dan is het daarvoor deels afhankelijk van de chipfabrikant.Google maakt al langer eigen chips, zoals een SoC voor de cameracomponent van de Pixel, en haar Titan M securitymodule, een chip die het bootproces en cryptografische sleutels bewaart. Maar het bouwen van een (hoofd)processor, het onderdeel dat de volledige smartphone aanstuurt en grotendeels bepaalt hoe goed een toestel is, is een stuk complexer.Tegelijk is de keuze ook geen volledig afscheid van Qualcomm, zo blijven de Pixel-toestellen waarschijnlijk modems van Qualcomm gebruiken. Maar het geeft Google wel meer flexibiliteit en minder afhankelijkheid van een zeer aanwezige speler in het mobiele landschap.