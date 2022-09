Google zou van plan zijn eigen rechtenvrije mediaformaten uit te brengen voor HDR en 3D-audio, als concurrent voor de bekendere formaten van Dolby.

Het zou om nieuwe formaten gaan voor HDR en 3D-audio, zo schrijft techsite Protocol, en directe concurrenten voor Dolby Vision en Dolby Atmos. Dolby Vision is een kwaliteitsformaat voor HDR-video dat je bijvoorbeeld in high end 4K-televisies vindt. Dolby Atmos is bekender en zorgt onder meer voor rijker geluid in luidsprekers en soundbars.

Protocol zegt een presentatie te hebben ingezien over 'Project Caviar', dat 'twee nieuwe mediaformaten omvat voor HDR video en 3D audio onder een nieuw consumentenmerk'. Belangrijk daarbij is dat het om een rechtenvrij alternatief gaat voor Dolby Atmos en Dolby Vision, en dat hardwaremakers die de Google-formaten gebruiken dus niet langer royalties zouden moeten betalen aan Dolby.

YouTube en Android

Volgens Google moet dat voor een 'gezonder, breder ecosysteem' zorgen, maar het gaat uiteraard ook om het geld. Google wil met de nieuwe formaten betere afspeelmogelijkheden voor 3D-geluid en HDR-video maken, zoals Dolby Atmos en Vision, maar dan zonder Dolby. Met een neutrale codec zouden hardwaremakers, maar ook Google zelf, toestellen kunnen bouwen met rijkere audio- en video-ervaringen, zonder rechten te betalen. Dat is bijvoorbeeld ook belangrijk voor YouTube, dat ondersteuning biedt voor HDR10+, maar niet voor meer geavanceerde versies zoals Dolby Vision. De populaire filmpjessite heeft ook geen ondersteuning voor 3D-audio. Als meer streamingdiensten die nieuwe Google-standaard ondersteunen, betekent het ook dat Android-toestellen beter geluid kunnen ondersteunen.

Goedkoper

Dolby is een bijzonder populaire standaard, en het bedrijf heeft samenwerkingsovereenkomsten met een hele reeks hardwaremakers voor televisies, luidsprekers en meer. Een daarvan is bijvoorbeeld Apple, Google's grootste concurrent, dat met Dolby samenwerkt rond de Spatial Audio standaard. Dat merk je ook bij iPhones, die bijvoorbeeld Dolby Atmos-geluidsformaten aankunnen, waar dat bij de meeste Android-toestellen niet zo is.

Om daarmee te concurreren zou Google zijn formaten rechtenvrij maken, of althans goedkoper dan Dolby. Volgens FlatpanelsHD kost het hardwaremakers bijvoorbeeld tot drie dollar per televisie om Dolby Vision-ondersteuning in te bouwen. Het lijkt er alvast op dat de techgigant wil zien of hardwaremakers bereid zijn te veranderen voor een waarschijnlijk goedkopere versie.

