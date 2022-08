Google gaat de komende weken nieuwe Search-updates uitrollen. Met de updates ambieert de techgigant om de kwaliteit van organische zoekresultaten op te krikken. Dit zou het makkelijker maken voor mensen ook effectief te vinden wat ze zoeken.

De nieuwe ranking moet ervoor zorgen dat zoekresultaten die minder kwalitatief zijn of niet-originele zijn ook minder hoog scoren in de zoekresultaten. 'Google zegt dat de update vooral gericht zal zijn om inhoud tegen te gaan die in de eerste plaats is gemaakt om te scoren in zoekmachines, ook gekend als 'SEO-first' inhoud, in plaats van human-first inhoud', dat schrijft techsite Techcrunch

More content by people, for people in Search

Met deze slagzin komt Google veelbelovend uit de hoek. Google werkt er voortdurend aan om ervoor te zorgen dat de pagina's die ze op Search tonen zo nuttig en relevant mogelijk zijn, zegt het bedrijf. 'Om dit te doen, verfijnen we onze systemen voortdurend. Vorig jaar hebben we duizenden updates voor Search gelanceerd op basis van honderdduizenden kwaliteitstests. Daarbij verzamelen we ook feedback van menselijke beoordelaars', schrijft Google in een blogpost. Uit eigen test moet alvast blijken dat de update de resultaten zal verbeteren die gebruikers vinden wanneer ze zoeken naar educatief materiaal, entertainment, kunst en online winkels.

Vermindering lage kwaliteit resultaten

De nieuwe updates moeten vooral het aantal resultaten van lage kwaliteit verminderen. Die zijn een gevolg van steeds meer websites die geleerd hebben om het systeem te bespelen met content die geoptimaliseerd is om hoog te scoren in de zoekresultaten. 'Gebruikers zouden moeten zien dat inhoud die echt nuttig is, een prominente plaats krijgt in de zoekresultaten', klinkt het bij Google.

'Als je zoekt naar informatie over een nieuwe film, kwam je voorheen misschien artikelen tegen die recensies van andere sites samenvoegden zonder zelf perspectieven toe te voegen,' legde het bedrijf uit. 'Dit is niet erg handig als je verwacht iets nieuws te lezen. Met deze update krijg je meer resultaten te zien met unieke informatie, zodat de kans groter is dat je iets leest dat je nog niet eerder hebt gezien.'

Productbeoordelingen

Ook productbeoordelingen krijgen een update. Die spelen een belangrijke rol bij het maken van een aankoopbeslissing, zegt Google. 'We zijn deze systemen blijven verfijnen en in de komende weken zullen we nog een update uitrollen om het nog makkelijker te maken om originele beoordelingen van hoge kwaliteit te vinden.'

TikTok en Instagram bij jongeren

Google heeft onlangs erkend dat TikTok en Instagram in zijn marktaandeel voor zoekmachines snijdt. Senior vice president Prabhakar Raghavan analyseerde recent dat jongeren zich vaak wenden tot TikTok en Instagram in plaats van Google Search om plaatsen te zoeken om te gaan eten, winkelen en bezoeken.

TikTok lijkt al bereid te zijn om hierop in te spelen: het is momenteel een nieuwe functie aan het testen die de zoekfunctie van de video-app moet verbeteren. Met deze verbetering van zijn eigen zoekresultaten, wil het hier waarschijnlijk het vertrouwen van gebruikers terugwinnen.

