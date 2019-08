Google wil een 'privacy sandbox' maken voor zijn Chrome browser. Het zou gaan om een aantal webstandaarden die gepersonaliseerde advertenties toelaten, maar toch de privacy van gebruikers zoveel mogelijk heel laten.

Google heeft een voorstel gedaan voor wat het zelf een Privacy Sandbox noemt. De techgigant, een van de grootste adverteerplatformen ter wereld, wil daarmee een alternatief bieden voor het blokkeren van cookies. Dat is voor veel gebruikers momenteel de makkelijkste manier om tracking op het web tegen te gaan, een praktijk die, laten we zeggen, wat uit de gratie is gevallen na de vele privacyschandalen van de laatste jaren.

Met tracking cookies proberen bedrijven een profiel samen te stellen van een surfer, om hem of haar zo gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen. Maar steeds meer gebruikers willen niet dat hun hele doen en laten gevolgd wordt op het web, en dat die gegevens, samen met persoonlijke data, netjes verpakt worden en doorverkocht aan advertentiebedrijven. Aan de andere kant, zo zegt Google, dalen de inkomsten uit advertenties met 52% als ze niet gepersonaliseerd zijn. Dat moet blijken uit gegevens van Google's eigen Ad Manager data en zo'n daling, voegt het er fijntjes aan toe, zou ook slecht zijn voor alle uitgevers van websites.

Voor de techgigant is het dus een kwestie van zijn doel als browsermaker te verzoenen met die als adverteerder. En dat moet de Privacy Sandbox dus voor mekaar krijgen. Naar analogie met een security sandbox, die malware tegenhoudt voordat het de computer van de gebruiker inpalmt, moet de Privacy Sandbox "een veilige omgeving voor personalisatie [vormen] die ook de privacy van gebruikers beschermt", aldus Justin Schuh van Chrome's ontwikkelingsteam in een blogpost over de voorstellen. De Sandbox vormt een onderdeel van het Chromium project en moet relevante advertenties mogelijk maken zonder dat de individuele gebruiker herkenbaar is. Een van de voorgestelde technieken is om gebruikersdata te anonimiseren en samen te brengen in een grotere groep, voordat ze met websites en adverteerders gedeeld worden. Google verwijst daarnaast ook naar zijn onderzoek in Federated Learning, een manier om machine learning algoritmes te trainen met data die je persoonlijke toestel nooit verlaat.

Het voorsel is opmerkelijk, toch voor een bedrijf dat 83 procent van zijn inkomsten uit advertenties haalt. Google Chrome is de meeste gebruikte browser op het net, maar het bedrijf loopt (misschien niet toevallig) qua privacy en het blokkeren van tracking wat achter op de concurrentie. Apple's Safari, Mozilla's Firefox en vooral de privacy-georienteerde Brave browser laten al toe om cookie tracking te blokkeren. Google lijkt niet van plan diezelfde richting op te gaan, maar ergens is het voorstel van het bedrijf wel ambitieuzer. De privacy sandbox moet bijvoorbeeld ook fingerprinting tegengaan, een manier waarop adverteerders of websites je proberen te identificeren via je toestel. Er is echter ook een belangrijk struikelblok: de voorstellen vereisen nieuwe webstandaarden die het hele huidige advertentiesysteem op zijn kop zetten. Ze geïmplementeerd krijgen kan jaren duren.