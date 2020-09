Google wil tegen 2030 in al zijn datacenters en campussen wereldwijd koolstofvrije energie gebruiken, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Topman Sundar Pichai heeft dat aangekondigd in een videoboodschap. De techreus is naar eigen zeggen het eerste grote bedrijf dat dit doel zal realiseren.

'Om daar te raken, zal Google investeren in oplossingen om koolstofvrije energie te gebruiken op alle locaties, op elk moment van de dag', aldus Pichai. 'We zullen onder meer wind- en zonne-energiebronnen gaan inzetten, en ons gebruik van batterijopslag verhogen.' Daarnaast wil Google ook kunstmatige intelligentie inzetten om de elektriciteitsvraag en -voorspelling te optimaliseren.

Ruim 20.000 nieuwe banen

Het technologiebedrijft zegt verder alle CO2-uitstoot sinds de oprichting van het bedrijf in 1998 tot 2007 te hebben gecompenseerd. Sindsdien is Google CO2-neutraal. Het bedrijf zal ook in bepaalde productieregio's door investeringen 5 gigawatt aan koolstofvrije energie mogelijk maken. Daarnaast wil Google 500 steden helpen hun CO2-uitstoot te verminderen.

Volgens het technologiebedrijf zullen de engagementen die Google maandag is aangegaan, tegen 2025 in de VS en over de hele wereld direct meer dan 20.000 nieuwe banen scheppen in de sector van schone energie en de daaraan gelinkte industrie.

'Om daar te raken, zal Google investeren in oplossingen om koolstofvrije energie te gebruiken op alle locaties, op elk moment van de dag', aldus Pichai. 'We zullen onder meer wind- en zonne-energiebronnen gaan inzetten, en ons gebruik van batterijopslag verhogen.' Daarnaast wil Google ook kunstmatige intelligentie inzetten om de elektriciteitsvraag en -voorspelling te optimaliseren.Het technologiebedrijft zegt verder alle CO2-uitstoot sinds de oprichting van het bedrijf in 1998 tot 2007 te hebben gecompenseerd. Sindsdien is Google CO2-neutraal. Het bedrijf zal ook in bepaalde productieregio's door investeringen 5 gigawatt aan koolstofvrije energie mogelijk maken. Daarnaast wil Google 500 steden helpen hun CO2-uitstoot te verminderen.Volgens het technologiebedrijf zullen de engagementen die Google maandag is aangegaan, tegen 2025 in de VS en over de hele wereld direct meer dan 20.000 nieuwe banen scheppen in de sector van schone energie en de daaraan gelinkte industrie.