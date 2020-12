Google test een nieuwe functie waarmee gebruikers ook naar video's op TikTok en Instagram kunnen zoeken. Dat meldt vaknieuwssite TechCrunch. Op die manier zou het platform er beter in slagen om mensen binnen de domeinen van Google te houden.

Het gaat om een sectie die 'Short Videos' heet en die te zien is in de zoekresultaten van de mobiele app en in een mobiele browser. Het gaat om een test met een beperkt aantal gebruikers, en volgens het bedrijf staat nog niet vast dat de functie daarna opgenomen blijft in de zoekresultaten. Naast Instagram en TikTok zijn er bij de Short Videos ook zoekresultaten te zien van Googles eigen videoproject Tangi en YouTube. De afgelopen tijd heeft ook YouTube geëxperimenteerd met korte videoformats zoals de video's op TikTok en Instagram Reels.

Na het klikken op het zoekresultaat wordt de gebruiker niet naar de betreffende app gebracht, maar wordt de video geopend in een scherm in de mobiele browser. Dit zou ervoor moeten zorgen dat het makkelijker is om weer naar de zoekresultaten binnen Google terug te keren, omdat gebruikers nog steeds in de webbrowser zijn.

Het gaat om een sectie die 'Short Videos' heet en die te zien is in de zoekresultaten van de mobiele app en in een mobiele browser. Het gaat om een test met een beperkt aantal gebruikers, en volgens het bedrijf staat nog niet vast dat de functie daarna opgenomen blijft in de zoekresultaten. Naast Instagram en TikTok zijn er bij de Short Videos ook zoekresultaten te zien van Googles eigen videoproject Tangi en YouTube. De afgelopen tijd heeft ook YouTube geëxperimenteerd met korte videoformats zoals de video's op TikTok en Instagram Reels.Na het klikken op het zoekresultaat wordt de gebruiker niet naar de betreffende app gebracht, maar wordt de video geopend in een scherm in de mobiele browser. Dit zou ervoor moeten zorgen dat het makkelijker is om weer naar de zoekresultaten binnen Google terug te keren, omdat gebruikers nog steeds in de webbrowser zijn.