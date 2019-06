Google vraagt de Amerikaanse overheid om een uitzonderingspositie op het handelsverbod dat de Verenigde Staten heeft ingesteld tegen Huawei.

Google wijst erop dat het Chinese bedrijf werkt aan een eigen Android-versie en verwacht dat deze variant meer softwarefouten zal bevatten dan zijn eigen versie van Android. Deze softwarebugs kunnen volgens Google leiden tot beveiligingsrisico's.

Dit meldt de Financial Times op basis van anonieme bronnen. De VS plaatste Huawei in mei op de Entity List, waardoor Amerikaanse bedrijven geen handel meer mogen drijven met Huawei. Google kondigde eerder al aan als gevolg van dit besluit de Android-licentie van Huawei in te trekken. Dit betekent in de praktijk dat Huawei is aangewezen op de open source Android-variant, die later beveiligingsupdates krijgt en geen toegang biedt tot Google-apps.

Eigen besturingssysteem

Huawei liet eerder al weten te werken aan een eigen besturingssysteem dat een alternatief vormt voor Android. Google waarschuwt voor potentiële risico's die hieraan verbonden zijn en stelt dat deze gemodificeerde versie van Android waarschijnlijk meer bugs zal bevatten dan de versie die Google zelf ontwikkelt. Deze bugs kunnen door kwaadwillenden worden uitgebuit om gebruikers aan te vallen. Google stelt dat de Huawei-smartphones hierdoor een risico voor de Amerikaanse nationale veiligheid kunnen opleveren.

Google vraagt de Amerikaanse overheid daarom op een uitzonderingspositie op het handelsverbod. Het Amerikaanse techbedrijven is hierover naar verluidt momenteel in gesprek met de Amerikaanse overheid. Deze gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.