Google heeft overwogen om spelletjesbedrijf Epic Games of onderdelen van die onderneming te kopen.

Dat is opmerkelijk, omdat Epic het techbedrijf voor de rechter heeft gedaagd. Volgens Epic vraagt Google veel te hoge commissies over apps die verkocht worden via de App Store.

Dat Google interesse had in een overname van Epic blijkt uit documenten die openbaar zijn gemaakt in deze rechtszaak. Uit die documenten blijkt dat Google meerdere projecten is begonnen om te proberen Epic in handen te krijgen, waarschijnlijk om zo van de rechtszaak af te zijn.

Epic Games is onder meer bekend van het schietspel Fortnite. Het gamesbedrijf heeft ook Apple aangeklaagd over de commissies die dat bedrijf rekent aan ontwikkelaars, voor de apps die zij verkopen via de Apple App Store.

