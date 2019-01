Google zegt sorry voor eigen dataslurpprogramma

Deze week kwam Facebook in opspraak met een programma waarbij het vrijwilligers betaalde om grote hoeveelheden gebruiksgegevens over hen te krijgen. Een van de problemen met dat programma was de iPhone app, die de App Store omzeilt via een systeem dat bedoeld is om medewerkers van het bedrijf toe te laten apps te testen.

Maar nu blijkt dat Facebook niet de enige is die misbruik maakt van dat testsysteem. Ook Google heeft in de heisa een app gevonden, Screenwise Meter, dat qua doel op de Facebook Research app lijkt. In de app krijgen gebruikers geschenkkaarten om een VPN te gebruiken die Google toelaat om hun verkeer en data te monitoren.

Daarin vraagt Google gebruikers onder meer om een speciaal Enterprise certificaat te downloaden, hetzelfde soort certificaat waar ook Facebook mee in de problemen kwam. Het laat de app namelijk toe om de App Store te omzeilen, en maakt deel uit van een testsysteem, dat niet, zoals de publieke winkel, door Apple wordt nagekeken. Door niet-medewerkers zo'n certificaat te laten downloaden, zou dus ook Google tegen Apple's regels ingaan.

Google zegt alvast dat het de Screenwise Meter ondertussen uit het testprogramma heeft gehaald, en blokkeert de app op iOS-toestellen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf was de een vergissing dat deze app onder het testprogramma draaide.

Apple heeft nog niet gereageerd op de bevinding. Eerder trok het wel Facebook's toestemming in om apps te testen.