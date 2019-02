Google zet AI in voor extra spambestrijding

De nieuwe filters, die sinds vorige maand aan het werk zijn, zouden zo'n honderd miljoen extra spamberichten per dag tegenhouden. Dat schrijft het bedrijf op zijn blog. Dat is een fractie van de berichten die zijn miljard gebruikers krijgen, maar volgens Google stopt Gmail al 99,9 procent van alle spam, dus is een verbetering daarop hoe dan ook een stevige stap.

Gmail gebruikt de traditionele regelgebaseerde spamfilters in combinatie met AI. De traditionele filters blokkeren daarbij berichten die overduidelijk spam zijn, terwijl de filters die door machine learning aangestuurd worden, naar nieuwe patronen gaan zoeken.

TensorFlow is Google's platform voor machine learning, dat bestaat sinds 2015. Het biedt een gratis framework van tools aan waarmee ontwikkelaars kunstmatige intelligentie kunnen trainen, en het vormt de basis van veel van Google's AI-zakenmodel.