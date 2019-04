Google zet open source diensten in eigen cloudplatform

Google gaat een strategisch partnerschap aan met zeven open source spelers om hun technologie via Google Cloud aan te bieden. Het bedrijf wil zo één ervaring voor verschillende technologieën aanbieden.

Het gaat om een partnerschap met MongoDB, Redis Labs, Elastic, Datastax, Neo4j, InfluxData en Confluent. Google zal daarbij hun managed services integreren in het Google Cloud Platform waarbij het meteen ook één ervaring, één ondersteuning en één aanrekening wil aanbieden. "We willen de ervaring zo naadloos en complexloos mogelijk maken," zegt Kevin Ichhpurani, vicepresident global ecosystem en business development.

De zeven blijven voor alle duidelijkheid hun eigen technologie ook apart aanbieden, maar Google zal hun technologie integreren in het Google Cloud platform en met zo veel mogelijk van haar eigen diensten op dat platform.

Of dat meteen wereldwijd is, zal afhangen van elk bedrijf apart. "De partijen kiezen zelf waar het beschikbaar is," zegt Ichhpurani. "Wij kunnen het langs onze kant wel beschikbaar maken in al onze cloud regio's. Maar het is aan hen om te kiezen welke regio's ze ondersteunen ."

Google Cloud naar Seoul en Salt Lake City

In de marge van de aankondiging liet Google ook weten dat het haar cloud regions in 2020 zal uitbreiden met twee extra gebieden: Salt Lake City (VS) en Seoul (Zuid-Korea). Ze komen er volgens Google door de toenemende vraag van klanten.

Vandaag heeft Google datacenters in 19 regio's, opgedeeld in 58 zones verspreid over 14 landen, waaronder België. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen tussen de start in 2016 en afgelopen jaar zo'n 47 miljard dollar geïnvesteerd in haar datacenters.