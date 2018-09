Google zet 'per ongeluk' spaarstand bij gebruikers aan

De aanpassingen werden opgemerkt door gebruikers van het Reddit forum, waar het bedrijf zelf een mededeling postte. Volgens Google gaat het om een interne, die per ongeluk breder werd uitgerold naar een breder publiek. Alle toestellen die de aanpassingen kregen, lijken het nieuwe Android Pie besturingssysteem te gebruiken. Het gaat om Pixel telefoons, maar ook om Nokia 7-toestellen, Essential Phones en anderen, volgens techsite Android Police.

Google heeft de instellingen ondertussen terug naar standaard gezet. "Sorry voor de verwarring", alsnog Google.

Kill switch

De instelling die van op afstand werd opgezet is de zogeheten Battery Saver functie. Die moet energie sparen door onder meer updates van apps te onderdrukken, locatiegegevens uit te zetten wanneer het scherm uit staat, notificaties uitstellen en sommige apps tegenhouden wanneer die in de achtergrond proberen te werken.

Het is niet de eerste keer dat makers van mobiele besturingssystemen de spaarstand van hun smartphones knoeien zonder dat de gebruikers daar per se mee ingestemd hebben. Apple kwam eerder in te problemen omdat het oudere iPhones vertraagde om versleten batterijen te compenseren. Zonder dat te melden. Dit voorval is bovendien opvallend omdat het niet alleen gaat om telefoons die Google zelf gebouwd heeft, zoals de Pixel, maar om andere merken die het Android besturingssysteem gebruiken.

Dat soort controle is echter niet nieuw. Zowel Apple als Google heeft sinds het prille begin een 'kill switch' in hun besturingssysteem om in noodgevallen bijvoorbeeld kwaadaardige apps te verwijderen. Dat werd in 2008 al door Steve Jobs zelve toegegeven in een interview met The Wall Street Journal. Hij voegde er toen meteen aan toe dat hij hoopte dat zijn bedrijf het nooit zou nodig hebben, maar "het zou onverantwoordelijk zijn om zo'n hendel niet te hebben."

Nieuw is het dus niet. Dat de instellingen van dit soort massa-controle bij Google blijkbaar niet echt goed beveiligd zijn, is echter niet geruststellend.