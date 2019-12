Google heeft een werkneemster ontslagen omdat ze collega's er via een interne pop-up op wees dat ze rechten hebben als werknemers. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf vakbondsgerelateerde activiteiten de kop indrukt.

Security engineer Kathryn Spiers werkte net geen twee jaar voor Google waar ze meewerkt aan de interne security. Een deel van haar job bestaat er in pop-ups te schrijven die Google-medewerkers te zien krijgen als ze bijvoorbeeld naar bepaalde sites surfen. In de blog waarin ze haar verhaal doet, benadrukt ze doorgaans positieve evaluaties te krijgen voor haar werk.

Enkele weken geleden schreef ze zo'n pop-up met de melding "Googlers have the right to participate in protected concerted activities". Dat komt neer op het recht voor werknemers om zich organiseren, zoals in een vakbond. Ze voegde ook een link toe naar Google's eigen beleidsdocument over werknemersrechten. Niet onbelangrijk: Google is wettelijk verplicht om werknemers over dat recht te informeren. Maar door de pop-up van Spiers kreeg het document meer zichtbaarheid.

De pop-up verscheen niet overal. Alleen wanneer een Google-werknemer een union busters website (Google heeft een bedrijf ingehuurd dat vakbondsgerelateerde activiteiten de kop moet indrukken) of de community guidelines opzocht, kwam de pop-up tevoorschijn.

I was fired last week by Google for organizing. All I did was make a popup to share the labor notice Google has to share with its workers.



3 hours later mgmt came to my desk, took my phone/laptop, escorted me away. I never got to say goodbye.



My story: https://t.co/dV4ExPHbLT — Kathryn Spiers (@eiais) December 17, 2019

Dat was voor Google voldoende om Spiers, zonder enige waarschuwing, enkele weken te schorsen. Vrijdag mondde de schorsing uit in een ontslag.

"Intussen ben ik ook drie keer ondervraagd over andere organiserende activiteiten, werd er acht keer gevraagd of ik de bedoeling had om de werkplek te verstoren. Dit soort ondervragingen zijn illegaal. Ik mocht met niemand, ook niet met een advocaat, overleggen. Er werd druk gezet om mezelf en collega's waarmee ik over werknemersrechten sprak te beschuldigen."

Tegenover The Register geeft Google in een verklaring te kennen dat Spiers vanuit haar functie om interne systemen te beveiligen zonder toestemming iets heeft gedaan dat niets met haar werk te maken had. "Hierbij misbruikte ze een security en privacy tool om een pop-up te maken die niet over privacy of security ging." In november ontsloeg het bedrijf al eens vier werknemers die een protestactie binnen het bedrijf hadden opgezet.

In haar blogpost verwijst Spiers naar een betoging enkele maanden geleden waarbij iemand de standaard desktopachtergrond had aangepast naar een Linux pinguin met een protestbord. "Het bedrijf heeft nooit agressief gereageerd op dergelijke notificaties, het was een deel van de bedrijfscultuur."

Spiers, die intussen ook een klacht voor oneerlijke werkpraktijken heeft ingediend, krijgt intussen bijval van collega's en ex-collega's die bevestigen dat haar kleine actie niet verstorend of buitengewoon was. Maar het toont wel aan dat Google ten alle koste wil voorkomen dat werknemers zich organiseren, laat staan een vakbond zouden oprichten om op te komen voor hun rechten.