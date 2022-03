Bedrijven die Google Workspace, voorheen G Suite, gebruiken krijgen sinds deze week een update die de privacy-instellingen weghaalt bij bedrijfsadmins. Standaard wordt alle tracking terug aangezet.

Bij gratis Google-producten wisten we al langer dat onze data als betaalmiddel geldt, maar dat is ook steeds vaker pasmunt bij betalende Google-diensten. Zo ook Workspace, de bedrijfssuite van Google. Die rolt deze week een controversiële update uit waarin de privacy-instellingen worden aangepast, ogenschijnlijk om zo veel mogelijk tracking terug aan te zetten.

In de praktijk komt het er op neer dat het bestaande 'Web & App Activity'-paneel wordt gesplitst, met enkele instellingen die in een nieuw 'Search History'-paneel komen. Tracking-opties komen dus op twee plaatsen. Vooral die 'Search History' is daarbij een belangrijke, omdat de optie Google toestemming lijkt te geven om zowat je volledige werk- en surfgeschiedenis op te slaan.

Bedrijfsadmins verliezen controle

Ook opmerkelijk: bedrijfsadmins hebben niet langer de mogelijkheid om privacy-instellingen voor het hele bedrijf in te stellen. In plaats daarvan moet elke gebruiker zich door de vaak verwarrende menu's worstelen om hun eigen privacy in te stellen. Eerder ingestelde opties worden bovendien hersteld naar de standaard versie, een optie die Google zelf meer informatie lijkt op te leveren. Het komt er dus op neer dat gebruikers van bedrijven die tracking eerder hadden uitgezet, standaard worden teruggezet naar een optie waar wel tracking bij zit, tenzij ze dat zelf gaan aanpassen.

De vrees is dan ook dat dit een vrij doorzichtige manier is om Google meer tracking op te leveren, omdat veel gebruikers niet de kennis of het geduld hebben om hun eigen privacy-instellingen te gaan aanpassen, zo meldt techsite Ars Technica, die de update opmerkte. Gebruikers van Workspace die zich er wel aan willen wagen, kunnen dat doen in de 'My Activity'-pagina, waar ze zowel Search History als Web & App Activity moeten aanpassen. Wie geen 'Search History'-paneel vindt, heeft nog geen update van Workspace gekregen.

