Ontwikkelaars hebben in menu's van Google verwijzingen gevonden naar een smarttracker in de stijl van Apple's AirTags of Samsungs SmartTags.

De tracker zou de codenaam Grogu meekrijgen en ontwikkeld worden door het hardwareteam dat ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de Nest slimme thermostaat, zo melden verschillende bronnen. Ook zou de tracker een interne speaker krijgen, en ondersteuning voor Bluetooth Low Energy en Ultra Wide Band, zo schrijft onderzoeker Kuba Wojciechowski op Twitter.

De toestelletjes lijken in eerste instantie vergelijkbaar met andere trackingsystemen zoals de Apple AirTags. Dat zijn kleine toestelletjes met een locatiesysteem dat je linkt aan je telefoon. Bedoeling is dat je die tags vervolgens bijvoorbeeld aan je sleutelbos of je bagage kan hangen om die sneller terug te vinden. Al werden de dingen ook al gebruikt om mensen te stalken.

