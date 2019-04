Techreus Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft van Amerikaanse autoriteiten groen licht gekregen voor het bezorgen van pakketjes met drones. Het is de eerste keer dat de Federal Aviation Administration (FAA) en het ministerie van Transport een bedrijf hier toestemming voor geven.

Wing maakt drones die verticaal kunnen opstijgen en die pakketjes zelfstandig op de grond kunnen afzetten. De dronedivisie begon als onderzoeksproject binnen de schoot van Alphabet, maar werd vorig jaar omgevormd tot apart bedrijf.

De Google-zuster had al toestemming voor droneleveringen in Australië en voor testvluchten in Finland. Nu heeft het tevens de certificaten in handen die ook kleinere luchtvaartmaatschappijen in de VS bezitten. Wing is op korte termijn al van plan met de drones te gaan vliegen in landelijke gebieden in de staat Virginia. Daarna volgt verdere uitbreiding. Het Wing-werkgebied is in zoverre beperkt dat vliegen met drones niet is toegestaan in dichtbevolkte gebieden en op plekken waar veel mensen bijeen zijn.

Volgens Wing-baas Ryan Burgess is de goedkeuring van de autoriteiten cruciaal voor zowel het bedrijf als de dronesector in zijn geheel. Het bedrijf zegt er maanden over gedaan te hebben om de autoriteiten te overtuigen.