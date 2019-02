GoPro maakt terug winst

GoPro kan voor het eerst sinds vijf kwartalen nog eens winstcijfers voorleggen. Een goede verkoop rond de feestdagen eind 2018 zit daar voor iets in. Met name in Azië deed GoPro goede zaken. Ook het nieuwe Hero 7 model deed het goed.

Het is de tweede keer sinds 2015 dat GoPro op de voorstelling van zijn kwartaalcijfers met winst mag uitpakken. In dat jaar begon het bedrijf zwaar te investeren in drones, een strategie die maar weinig vruchten wist af te werpen. Om overeind te blijven, moest het bedrijf stevig besparen, onder meer door zwaar te snoeien in zijn personeel.

Na het slotkwartaal van 2018 bleef onder de streep 32 miljoen dollar over, tegen een min van 56 miljoen dollar een jaar eerder. Om de verkopen aan te jagen, zet GoPro volop in op goedkopere actiecamera's. Die strategie lijkt haar vruchten af te werpen. De omzet in het vierde kwartaal van vorig jaar steeg met 13 procent tot 377 miljoen dollar. Daarmee deed het bedrijf het beter dan de gemiddelde verwachtingen. Dit jaar rekent GoPro op "groei en winstgevendheid", aldus topman Nicolas Woodman.