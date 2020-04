Huisdieren lijken in deze crisis weinig reden tot klagen te hebben. Een Europese studie van Invoxia wijst uit dat honden gemiddeld 40 procent langer worden uitgelaten en dat katten 33 procent actiever zijn. De cijfers zijn gegenereerd door ettelijke duizenden Pet Trackers, Invoxia's gps-volgsysteem voor huisdieren.

De Pet Tracker is een kleine gps-module die aan de halsband van het huisdier wordt bevestigd. Daarna kan je de handel en wandel van je hond of kat op de voet volgen via de bijbehorende app. Wanneer het dier zich plots op een ongewone locatie bevindt of een ingestelde 'veilige zone' verlaat, ontvang je een melding op de smartphone. De Pet Tracker registreert sowieso alle verplaatsingen van de hond of kat, zodat je gaandeweg de favoriete plekken van het dier leert kennen.

Slaap- en ander gedrag

Sinds de jongste software-update kan het apparaatje ook het slaapgedrag van het dier monitoren en andere activiteiten, zoals knuffelmomenten, in kaart brengen. Uit de geanonimiseerde data, van in totaal meer dan 35.000 dagen aan huisdieractiviteiten, kon Invoxia een aantal duidelijke conclusies trekken. Zo worden honden sinds de lockdown niet alleen veel vaker uitgelaten, maar blaffen de beesten ook aanzienlijk minder (een afname van 15 procent). Honden worden bovendien 43 procent meer aangehaald en geknuffeld, wat uiteraard voor een groot deel te maken heeft met het feit dat we massaal thuiswerken.

Katten op hun beurt zijn sinds het begin van de coronacrisis zo'n 33 procent actiever dan anders. Volgens de onderzoekers komt dat grotendeels doordat de dieren zich in hun dagelijkse routine gestoord voelen door de constante aanwezigheid van menselijke huisgenoten. Dat heeft verder overigens geen effect op hun nachtrust: katten blijven duidelijk katten, en slapen nog net zoveel als voorheen.

De Pet Tracker is een kleine gps-module die aan de halsband van het huisdier wordt bevestigd. Daarna kan je de handel en wandel van je hond of kat op de voet volgen via de bijbehorende app. Wanneer het dier zich plots op een ongewone locatie bevindt of een ingestelde 'veilige zone' verlaat, ontvang je een melding op de smartphone. De Pet Tracker registreert sowieso alle verplaatsingen van de hond of kat, zodat je gaandeweg de favoriete plekken van het dier leert kennen.Sinds de jongste software-update kan het apparaatje ook het slaapgedrag van het dier monitoren en andere activiteiten, zoals knuffelmomenten, in kaart brengen. Uit de geanonimiseerde data, van in totaal meer dan 35.000 dagen aan huisdieractiviteiten, kon Invoxia een aantal duidelijke conclusies trekken. Zo worden honden sinds de lockdown niet alleen veel vaker uitgelaten, maar blaffen de beesten ook aanzienlijk minder (een afname van 15 procent). Honden worden bovendien 43 procent meer aangehaald en geknuffeld, wat uiteraard voor een groot deel te maken heeft met het feit dat we massaal thuiswerken.Katten op hun beurt zijn sinds het begin van de coronacrisis zo'n 33 procent actiever dan anders. Volgens de onderzoekers komt dat grotendeels doordat de dieren zich in hun dagelijkse routine gestoord voelen door de constante aanwezigheid van menselijke huisgenoten. Dat heeft verder overigens geen effect op hun nachtrust: katten blijven duidelijk katten, en slapen nog net zoveel als voorheen.