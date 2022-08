Zowel op iOS als Android krijgt de Outlook-app een pak meer advertenties. Maar gebruikers klagen dat de reclame te veel lijkt op echte e-mails.

De toename van advertenties is al even bezig en is specifiek voor wie Outlook gebruikt met een gratis mailaccount. Wie een Microsoft 365 abonnement heeft wordt bespaard van de commerciële boodschappen.

Tegenover The Verge bevestigt Microsoft dat de afgelopen maanden gebruikers meer advertenties te zien krijgen die ook lastiger te negeren zijn. Vaak lijken ze op een e-mail bovenaan je inbox wat voor sommigen extra storend is. De advertenties kan je, net zoals een e-mail, wel wegvegen, maar ze komen nadien wel terug.

Een optie om ze wat minder te zien is de functie 'Focused Inbox', die toont enkel de belangrijkste mails en daar zitten minder advertenties in. Maar in de overige inbox blijf je wel reclame zien?

