West-Europese webshops verkopen voor 108,75 miljard euro aan goederen en diensten andere Europese landen. Dat is een stijging van 14,4 procent. Ikea is daarbij de grootste grensoverschrijdende webhandelaar.

Dat blijkt uit onderzoek van Cross-Border Commerce Europe, het Belgische kenniscentrum voor Europese e-commerce spelers. Het onderzoek bestudeerde de online handel in 16 Europese landen (West-Europa, Scandinavië, Zwitserland, Italië, Spanje, Portugal en Oostenrijk).

Samen zijn die goed voor een omzet van 562 miljard euro in 2019, waarvan 23,55 procent buiten de eigen landsgrenzen gebeurde. De cijfers tellen wel omzet uit de reissector niet mee. Tegenover 2018 gaat het om een groei van 14,4 procent, maar het huidige cijfer zal volgens de organisatie verdubbelen naar 245 miljard tegen 2022.

Verenigd Koninkrijk grootste, maar traagste groeier

Per land blijkt het Verenigd koninkrijk de grootste webhandelaar buiten de eigen landsgrenzen. Ondanks de Brexitperikelen haalde het land een omzet van 24 miljard euro, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van het jaar voorheen.

Wel valt op dat andere landen sterker groeien. Duitsland eindigt tweede met 19 miljard euro, maar een groei van 11,8 procent. Frankrijk is de derde grootste online exporteur met 15 miljard euro en een groei van 7,8 procent. In Spanje groeit dat met 30 procent tot 8 miljard euro en in Zwitserland met 25 procent tot 5 miljard euro.

Cross-Border Commerce Europe kijkt ook naar de grootste retailers en daar vinden we Ikea, H&M, Zara, Lego, Nespresso, C&A, Zalando, Vivina, Smyths Toys en TomTom terug. Ikea zelf haalt daarbij een online omzet van 37,7 miljard euro in Europa, maar buiten thuisland Zweden.

Hoewel meubels doorgaans duurdere items zijn dan kledij, koffie of speelgoed, is de rangschikking niet enkel gebaseerd op omzet binnen Europa. Ook SEO-indicatoren, het aantal landen waar een winkel online actief is en het percentage van buitenlandse bezoekers spelen mee in de rangschikking.

