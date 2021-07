Het aantal gebruikers van streamingdienst Spotify is in het tweede kwartaal minder sterk gegroeid dan het bedrijf vooraf verwachtte.

De van oorsprong Zweedse onderneming zegt het afgelopen kwartaal last te hebben gehad van de gevolgen van de coronacrisis in onder meer de Indiase markt. Door de pandemie gingen ook marketingcampagnes niet door.

Spotify waarschuwde in april al dat de groei als gevolg van het coronavirus dit jaar tegen kon vallen, maar de beperkte toename van 9 miljoen gebruikers tijdens het afgelopen kwartaal valt volgens persbureau Bloomberg toch tegen. Het persbureau baseert zich daarbij op inschattingen door analisten.

Eerder profiteerde Spotify juist vooral van het feit dat door wereldwijde lockdowns mensen meer thuis naar muziek luisterden. Het aantal gebruikers is op jaarbasis dan ook met 22 procent toegenomen tot 365 miljoen. Voor het einde van dit jaar verwacht Spotify minimaal 400 miljoen gebruikers te hebben. Ook het aantal betalende abonnees is vergeleken met vorig jaar gegroeid, met 20 procent tot 165 miljoen.

Advertenties

Het verlies dat Spotify vorig jaar leed van 356 miljoen euro is in het afgelopen kwartaal verminderd tot een min van 20 miljoen euro. Dat komt door de hogere omzet van nu 2,3 miljard euro en lagere uitgaven aan leningen om het bedrijf draaiende te houden. Een groeiend deel van de omzet komt uit advertentie-inkomsten. Die bestaan uit reclames tussen liedjes door waarmee het bedrijf het gratis gebruik van zijn dienst bekostigt, maar ook uit reclamespotjes in via Spotify te beluisteren podcasts. Die reclame-inkomsten zijn in een jaar tijd ruim verdubbeld en zijn nu goed voor 12 procent van de totale opbrengsten.

