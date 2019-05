Additief 3D-printen, de technologie die op industriële schaal kan worden gebruikt, timmert langzaam aan de weg. Belgische bedrijven die ermee bezig zijn zien de toekomst alvast positief tegemoet.

3D-printing op industriële schaal zit in ons land in de lift, dat moet blijken uit een studie van technologiefederatie Agoria, consultancybureau PwC en techonderzoekscentrum Sirris.

De studie kijkt specifiek naar 'additive manufacturing', een vorm van 3D-printing waarbij de printer laag na laag een product in 3D opbouwt. De technologie bestaat al een dertigtal jaar, maar is vooral de laatste tien jaar fel verbeterd. De techniek wordt onder meer gebruikt voor op maat gemaakte protheses in de gezondheidszorg, of voor bijvoorbeeld schoenzolen op maat in de sector van de loopschoenen.

Voor de studie werden 95 3D-printingbedrijven ondervraagd. Ongeveer de helft daarvan verwacht een groei in inkomsten van tien procent. Ze geloven ook dat er extra jobs in de sector zullen bijkomen. 'Hoewel de studie uitwijst dat het groeipotentieel van deze technologie erg groot is, zijn er obstakels op het vlak van certificatie, kwalificatie, financiering en onderwijs', zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria in een persbericht. Op dit ogenblik bestaat er geen AM-certificatie en kwalificatie van geprinte artikels en producten.

De studie komt uit op dezelfde dag dat printerfabrikant HP en techgigant Siemens aankondigen dat ze dichter gaan samenwerken. HP is al een tijd actief in 3D-printing, en komt uit met een nieuw toestel, de HP Jet Fusion 5200. De printer, die focust op grote industriële fabrikanten, moet sneller en zuiniger zijn dan zijn voorgangers. Dat toestel wordt gelanceerd in samenwerking met Siemens, dat de integratie ervan gaat ondersteunen via zijn Digital Enterprises tak.

