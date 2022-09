Citrix krijgt van mededingingsautoriteiten groen licht om van de beurs te verdwijnen en samen te gaan met Tibco.

Citrix maakte begin dit jaar bekend dat het werd overgenomen door Vista Equity Partners en Evergreen Coast Capital voor 16,5 miljard dollar. In die deal zouden aandeelhouders 104 dollar per aandeel krijgen, dertig procent meer dan de recentste beurskoers.

De bedoeling is om Citrix samen te voegen met Tibco en met de regulatorische hordes achter de rug kan dit plan doorgaan. Hoe dat er precies zal uitzien is onduidelijk. Tibco legt zich vooral toe op business intelligence, Citrix op virtualisatie van onder meer desktopomgevingen.

