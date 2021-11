De Belgische Mededingingsautoriteit heeft de verkoop door Telenet van de helft van de aandelen in Doccle aan Isabel Group goedgekeurd. De eigenaar van facturenverwerker Zoomit komt zo aan boord van Telenets documentenplatform.

Het Auditoraat van de Belgische concurrentiewaakhond zette vrijdag het licht op groen voor de deal. Telenet en Isabel hadden de deal in juni wereldkundig gemaakt, en eerder dit jaar keurde ook de Nationale Bank van België al de instap goed.

Nieuwe partner

Doccle werd in 2012 opgericht door Telenet, hr-bedrijf Acerta en ziekenfonds CM. Die laatste twee stapten er eerder dit jaar uit, en nu heeft Telenet met Isabel Group een nieuwe partner gevonden. De twee willen de komende jaren vijf miljoen extra investeren in het platform dat door ruim 2,2 miljoen Belgen wordt gebruikt om allerlei documenten te ontvangen, klonk het bij de aankondiging.

Zoomit lijkt sterk op Doccle, maar werkt uitsluitend binnen de online omgeving van de banken en legt de nadruk vooral op het betalen van facturen. Isabel is in handen van de vier grootste banken van het land, te weten BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC en ING.

