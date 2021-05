De hackers die achter de grootschalige cyberaanval op Amerikaanse overheden en bedrijven van eind vorig jaar zaten, hebben opnieuw de aanval geopend op Amerikaanse overheden, denktanks, consultancybureaus en non-gouvernementele organisaties, zegt Microsoft.

Via de aanval op beveiligingssoftwarebedrijf SolarWinds wisten hackers vorig jaar onder meer in te breken in de netwerken bij meerdere ministeries.

'Deze week nemen we cyberaanvallen waar door Nobelium, dat overheidsagentschappen, denktanks, consultants en ngo's aanvalt', aldus Microsoft. Nobelium, een uit Rusland afkomstig hackerscollectief, zat volgens Microsoft ook achter de SolarWinds-hack.

Humanitaire organisaties

'Deze aanvalsgolf richtte zich op ongeveer 3.000 e-mailaccounts van meer dan 150 verschillende organisaties', meldt Microsoft nog. Hoewel het leeuwendeel van de aanvallen op Amerikaanse doelen waren, komen de slachtoffers in totaal uit maar liefst 24 landen. Minstens een kwart van de aangevallen partijen is actief in internationale ontwikkeling, humanitaire zaken en mensenrechtenwerk.

De Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten verdenken de Russische buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst SVR ervan eindverantwoordelijke te zijn voor de SolarWindshack.

