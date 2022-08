WhatsApp lijkt groepsbeheerders meer mogelijkheden te willen geven om chats te modereren. In de jongste bètaversie voor iOS, enkel beschikbaar voor testers, zit namelijk een functie waarmee beheerders elk bericht van andere gebruikers kunnen wissen.

Chatgroepen kunnen in WhatsApp tegenwoordig uit tot wel 256 personen bestaan. Beheerders hadden daardoor in toenemende mate nood aan een krachtige tool om de conversaties te modereren. In de nieuwste testversie van WhatsApp worden ze op hun wenken bediend, al werkt het snufje vooralsnog uitsluitend in de bèta voor iPhones.

Privileges

Een aantal testpersonen geniet in die versie van WhatsApp zogeheten 'group admin delete'-privileges. Dat betekent dat ze voortaan elk ongewenst bericht in een chat onverwijld kunnen wissen, via een nieuwe 'delete for everyone'-optie. Tot nu toe had een groepsbeheerder enkel de mogelijkheid om een ongepast bericht 'voor zichzelf' te verwijderen. Voor de andere leden van de groep bleef de boodschap gewoon zichtbaar.

Wanneer de nieuwe feature naar alle gebruikers wordt uitgerold, is nog niet bekend.

