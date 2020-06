Vorige vrijdag 5 juni is Carlos Van den Bossche op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was de grondlegger van de IT-afdeling van Roularta Media Group.

Carlos Van den Bossche startte in 1979 bij Roularta Media Group, de uitgever van onder meer Knack, Trends, Libelle, Flair maar ook Data News. Hij was de grondlegger van de Roularta-IT-afdeling waar hij bijna 35 jaar lang het beste van zichzelf gaf. Daarvoor was Roularta een van zijn klanten bij Sperry (het huidige Unisys, nvdr). Maar nog daarvoor had hij ook al een 17-jarige carrière uitgebouwd bij de Franse ICT-dienstenleverancier Bull.In 1997 ging Carlos Van den Bossche een eerste keer met pensioen, maar in 2007 kwam hij op vraag van het bedrijf terug aan het IT-roer. In 2012 sloot hij zijn carrière dan definitief af.Carlos Van den Bossche overleed vrijdag na een slepende ziekte. Vandaag vindt de uitvaartdienst plaats in besloten kring. De redactie van Data News betuigt haar medeleven aan familie, vrienden en ex-collega's.