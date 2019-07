Groot-Brittannië stelt haar beslissing over het gebruik van Huawei-technologie in 5G-netwerken uit. Het land wacht op verduidelijking vanuit de VS.

Britse politici zouden normaal maandag beslissen of Huawei alsnog mag deel uitmaken van een Brits 5G-netwerk. Hetzij volledig, niet of enkel in niet-cruciale onderdelen. Maar die beslissing wordt nu uitgesteld.

De voornaamste reden daarvoor is dat het land wacht tot duidelijk is welke maatregelen de Verenigde Staten al dan niet tegen het land nemen.

"Deze maatregelen kunnen een mogelijke impact hebben op de toekomstige beschikbaarheid en betrouwbaarheid van Huawei's producten, samen met andere marktimpact en zijn daarom relevant in het overwegen van Huawei's betrokkenheid in het netwerk", zegt minister voor digitale agenda Jeremy Wright.

Het is de Britse nationale veiligheidsraad die over de kwestie beslist, momenteel voorgezeten door Theresa May. Door het uitstel komt de beslissing over Huawei daarmee in handen van de nieuwe Britse premier.

Huawei is al jaren de kop van jut voor de VS. Het land beschuldigt de Chinese telecomfabrikant ervan af te luisteren namens de Chinese overheid. Huawei heeft dat altijd met klem ontkent. Ook zijn er nooit bewijzen gevonden dat Huawei-apparatuur achterpoortjes bevat, wat wel het geval is voor onder meer apparatuur van het Amerikaanse Cisco en Juniper.

Dat de houding van de VS vooral over de handelsoorlog gaat in plaats van een werkelijk veiligheidsprobleem werd de afgelopen maanden duidelijk. Zo werd Huawei in mei nog door de VS verbannen. Maar onder druk van Amerikaanse technologiebedrijven, die chips en software verkopen aan Huawei, werd dat weer bijgesteld en kunnen bedrijven binnenkort weer licenties krijgen om met het bedrijf samen te werken.

In Groot-Brittannië zelf zijn vandaag twee 5G-netwerken actief. Dat van EE (van moederbedrijf BT), dat deels op Huawei-apparatuur steunt, en het netwerk van Vodafone.