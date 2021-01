De Universiteit Twente in Nederland wil met een grootschalig onderzoeksprogramma het energieverbruik van datacenters sterk verminderen. Ruim honderd wetenschappers werken mee aan het programma, dat tien jaar gaat duren.

'Het initiatief past binnen het streven van de Europese Unie naar klimaatneutrale datacenters', klinkt het bij de technische universiteit in Enschede. Voor het project wordt samengewerkt met onder meer netbeheerder Alliander.

Eén procent van alle elektriciteit

Naarmate het internetgebruik zich steeds verder uitbreidt, zijn ook meer datacenters nodig. Keerzijde daarvan is het hoge stroomgebruik. Datacenters leggen nu al beslag op ongeveer één procent van alle elektriciteit die wereldwijd wordt opgewekt. De verwachting is dat dit in 2030 zal zijn gestegen tot acht procent, aldus de Universiteit Twente. 'Nieuwe, fundamenteel andere oplossingen zijn nodig om het energieverbruik verder te verlagen.'

De onderzoekers gaan zich onder meer richten op de inzet van kunstmatige intelligentie, slimme materialen voor beter warmtemanagement en een efficiëntere dataopslag. Ook zogeheten fotonische chips kunnen bijdragen: die produceren geen warmte en hebben daardoor minder energie nodig.

