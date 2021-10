Het Taiwanese bedrijf TSMC, de grootste fabrikant van computerchips ter wereld, verwacht ook volgend jaar nog een capaciteitstekort in de sector. De vraag naar halfgeleiders blijft ongezien hoog, klinkt het in de marge van de kwartaalresultaten.

Het concern verwacht dat zijn omzet dit jaar met 24 procent zal groeien, wat nog iets meer is dan eerder werd aangekondigd. In de maanden juli tot eind september verdiende TSMC 14 procent meer, tot 156 miljard Taiwanese dollar (omgerekend zowat 4,8 miljard euro). De omzet steeg met 16,3 procent tot een recordniveau van 414,7 miljard Taiwanese dollar.

Forse investeringen

De capaciteitstekorten leiden in verschillende sectoren, met name de autosector, tot problemen met de productie. TSMC gaat de volgende jaren wel fors investeren in extra capaciteit. Maar de bouw van nieuwe fabrieken, onder meer in Japan, kost veel geld en het duurt meestal enkele jaren vooraleer die op volle toeren draaien.

