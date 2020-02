Grootste gamingbeurs ter wereld uitgesteld wegens coronavirus

Michel van der Ven Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

Opnieuw wordt een groot evenement afgelast als gevolg van het nieuwe coronavirus. Gamingbeurs GDC in San Francisco, die normaal in maart zou plaatsvinden, is uitgesteld tot de zomer, luidt het zaterdag. Een precieze datum is er nog niet.

