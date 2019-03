Grootste virtual-realitypark van Europa opent maandag haar deuren in Moeskroen

Virtual Park, dat een capaciteit van 300 gelijktijdige bezoekers heeft, zal zes op de zeven weekdagen open zijn. De structuur van het park is opgedeeld in vier zones, in functie van de leeftijd van de deelnemers: een apartje voor de allerkleinsten, en voorts zones voor de leeftijden 6+, 9+, 12 en volwassenen.

Daarin komen zes onderscheiden virtuele werelden tot stand. De hoofdattractie is Arena 42, volgens de makers 'de eerste en grootste VR sportzone- in Europa'. In een op maat gemaakte omgeving, uitgerust met technologie die elke lichaamsbeweging volgt (Full Body Tracking), nemen twee teams van vier spelers het in de arena tegen elkaar op om de planeet Mars te veroveren. Het gaat om een versie van het spel After-H ontworpen door smartVR studio.

Medestichter Jean-Louis Verbaert van het park is blij dat het grote publiek voortaan zowel VR als AR kan ontdekken. In een communiqué verzekert hij dat de bezoeker zich kan ontspannen met de meest recente snufjes van de technologie, waarvan het grote publiek momenteel nog verstoken is. Die kan dat "in de beste omstandigheden en tegen democratische prijzen". Concreet is dat 60 euro voor een volwassene en 40 euro voor kinderen onder de twaalf, voor 6 uur spelplezier.