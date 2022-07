Een van de grootste geldschieters voor cryptomunten, Celsius Network, heeft het faillissement aangevraagd. Het platform volgt een reeks andere bedrijven die de cryptocrash niet overleefden.

Celsius Network, een start-up uit het Amerikaanse New Jersey, is een van de grootste leenplatformen voor cryptomunten. Het heeft nu het faillissement aangevraagd, een maand nadat het zijn tegoeden bevroor 'door extreme marktomstandigheden'.

Celsius is in principe een bank voor cryptomunten. Het liet gebruikers toe om hun bitcoins, ethereum en tether munten op het platform te zetten en keerde hen daarvoor wekelijks een rente uit, in sommige gevallen tot 18 procent. Maar het bedrijf kwam in de problemen toen de markt voor cryptomunten in elkaar stortte, enkele weken geleden. De waarde van munten als bitcoin, die sowieso al een erg volatiele koers volgt, is de voorbije acht maanden van zo'n 60.000 euro gezakt naar nog geen 20.000 euro, onder meer na de implosie van cryptomunt TerraUSD in mei. Als reactie daarop bevroor Celsius zijn rekeningen en werd het voor gebruikers onmogelijk om hun munten nog af te halen.

Bescherming

De stap leidde tot paniek bij gebruikers en deed vragen rijzen over de reserves van Celsius, en of die wel in staat is om iedereen zijn geld terug te geven. Het bedrijf wordt door investeerders gewaardeerd op 3,25 miljard dollar na twee financieringsrondes en zou zo'n 1,7 miljoen gebruikers hebben. Het heeft ook 1 tot 10 miljard dollar aan middelen, volgens het dossier dat aan de rechtbank is overgemaakt, en meer dan 100.000 schuldeisers. Met de aanvraag tot bankroet hoopt Celsius Network bescherming te krijgen tegen die schuldeisers zodat het zijn zaken kan stabiliseren.

Onderzoek van verschillende media, waaronder de Financial Times, moet alvast aantonen dat Celsius zware risico's met leningen en investeringen. Met zijn val komt Celsius ondertussen in een lijstje van andere grote cryptobedrijven die de voorbije maanden de duimen moesten leggen door de marktcrash. Investeringsfonds Three Arrows Capital, dat zijn focus heeft op cryptobedrijven, moest eerder deze maand al het bankroet aanvragen, net al de platformen Luna en Voyager Digital.

