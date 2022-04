De Duitse politie heeft Hydra platgelegd, een van de grootste illegale webfora waar onder meer drugs en andere illegale goederen verhandeld werden.

Hydra bestond al zes jaar en was de laatste maanden een van de grootste cybercrime-fora. Op het 'darknet' forum, dat alleen bereikbaar was via de Tor-browser, waren zo'n 17 miljoen gebruikers en 19.000 handelaars geregistreerd, zegt de politie. Die heeft de voorbije dagen de serves van het forum in beslag genomen, net als 453 Bitcoin, met een waarde van zo'n 23 miljoen euro aan huidige prijzen.

De site lijkt vooral gespecialiseerd te zijn in drugs en adverteerde snelle 'dead drop' leveringen in meerdere landen. Daarbij wordt een pakket verstopt op een publieke plaats, waarna de klant bericht krijgt waar hij of zij het moet gaan zoeken. Daarnaast werden er gelekte gegevens verhandeld, naast vervalste documenten en diensten als 'bitcoin-mixing', een praktijk waarbij je cryptomunten kunt 'witwassen' zodat de origine ervan nog moeilijk te achterhalen is.

Duitse infrastructuur

Hydra was geschreven in het Russisch, met verkopers in Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan en omringende landen. Politiediensten wereldwijd hebben de voorbije jaren en maanden meerdere illegale online marktplaatsen opgerold, waarvan DarkMarket vorig jaar misschien de bekendste was.

Het onderzoek naar Hydra kwam volgens een persmededeling in een stroomversnelling na een tip dat de infrastructuur van de site in Duitsland kon staan. De servers werden uiteindelijk gevonden bij een 'bullet-proof' hostingbedrijf, dat geen vragen stelt over het type content dat zijn klanten hosten. Arrestaties zijn er in deze zaak niet gedaan, meldt techsite BleepingComputer ondertussen, maar de politie lijkt wel te hopen dat er bewijsmateriaal over drugsdealers op de in beslag genomen servers te vinden zal zijn.

